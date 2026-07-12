Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо написал в соцсети X, что американский сенатор Линдси Грэм* перед смертью только что вернулся из поездки в Киев.
- Американский сенатор умер вечером 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* умер сразу после возвращения из Киева, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
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"Он только что вернулся из своей поездки к Зеленскому в Киев", — говорится в публикации французского политика.
Филиппо напомнил, что американец был ярым русофобом и желал третьей мировой войны.
Офис сенатора в воскресенье сообщил, что Грэм* умер вечером 11 июля по местному времени после непродолжительной и внезапной болезни.
Сенатору-республиканцу от штата Южная Каролина 9 июля исполнился 71 год. Он был известен как один из главных ястребов Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против России. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. При этом законодатель последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.