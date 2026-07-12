Рейтинг@Mail.ru
Синоптик оценила возможность формирования смерча в Москве - РИА Новости, 12.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:08 12.07.2026
Синоптик оценила возможность формирования смерча в Москве

РИА Новости: синоптики пока не видят условий для формирования смерча в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗакат над Москвой
Закат над Москвой - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Закат над Москвой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве сейчас нет условий для формирования смерча.
  • Синоптик отметила, что в России такие явления возможны, особенно летом, на контрастных холодных фронтах.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Условий для формирования смерча сейчас в Москве нет, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«
"Нет, конечно. В Москве сейчас нет условий для формирования смерча. Погода не настолько жаркая и атмосферный фронт стал менее контрастным", - сказала Позднякова, отвечая на вопрос, может ли в Москве образоваться смерч.
Синоптик отметила, что в России такие явления возможны, особенно летом, на контрастных холодных фронтах.
Смерч в Санкт-Петербурге. 6 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Синоптик рассказал о погодном явлении, которое петербуржцы приняли за смерч
7 июля, 15:08
 
ОбществоМоскваРоссияТатьяна ПоздняковаПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала