Синоптик оценила возможность формирования смерча в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве сейчас нет условий для формирования смерча.
- Синоптик отметила, что в России такие явления возможны, особенно летом, на контрастных холодных фронтах.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Условий для формирования смерча сейчас в Москве нет, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
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"Нет, конечно. В Москве сейчас нет условий для формирования смерча. Погода не настолько жаркая и атмосферный фронт стал менее контрастным", - сказала Позднякова, отвечая на вопрос, может ли в Москве образоваться смерч.
Синоптик отметила, что в России такие явления возможны, особенно летом, на контрастных холодных фронтах.