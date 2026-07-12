СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ в Энергодаре

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атакой ВСУ на автобусную остановку в Энергодаре, где погибла женщина, сообщила в воскресенье РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.