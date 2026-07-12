СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ в Энергодаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Энергодаре дрон ВСУ атаковал автобусную остановку, погибла женщина, еще четыре человека ранены.
- СК России возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки на объект гражданской инфраструктуры в Энергодаре.
- На месте происшествия устанавливают тип и модель БПЛА ВСУ, а также обстоятельства произошедшего.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атакой ВСУ на автобусную остановку в Энергодаре, где погибла женщина, сообщила в воскресенье РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Ранее глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что дрон ВСУ ударил по автобусной остановке, в результате погибла женщина, еще четыре человека получили ранения.
"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объект гражданской инфраструктуры в городе Энергодаре Запорожской области (статья 205 УК РФ)", - сообщила Петренко.
На месте происшествия устанавливают тип и модель БПЛА ВСУ, а также устанавливают обстоятельства произошедшего. "Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередной террористический акт против мирных граждан", - добавила она.