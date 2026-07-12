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На Кубани школьницу, опоздавшую с заявлением, все же взяли в десятый класс - РИА Новости, 12.07.2026
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18:06 12.07.2026
На Кубани школьницу, опоздавшую с заявлением, все же взяли в десятый класс

Кубанскую школьницу, опоздавшую с подачей заявления, все же взяли в 10-й класс

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкШкольники на уроке
Школьники на уроке - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Школьники на уроке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Школьнице из Краснодара отказали в зачислении в 10 класс гимназии №72 в первую волну приема заявлений.
  • Причина отказа — поздняя подача заявления и отсутствие свободных мест.
  • Во вторую волну приема ее зачислили в 10 класс.
КРАСНОДАР, 12 июл - РИА Новости. Школьницу из Краснодара, не попавшую в старшую школу из-за поздней подачи заявления, зачислили в 10 класс во вторую волну приема заявлений, сообщает городской муниципальный центр управления.
В пятницу в СМИ появилась информация о школьнице из Краснодара, которой отказали в зачислении в 10 класс гимназии №72, мотивируя это нехваткой мест. Как утверждали СМИ, ссылаясь на маму девятиклассницы, в универсальном 10 классе гимназии физически не хватает мест для всех желающих. По словам матери, у девочки в аттестате хорошие оценки, идеальное поведение и отличная характеристика от классного руководителя.
В пресс-службе минобразования Краснодарского края РИА Новости пояснили, что девочка получила неудовлетворительную оценку по одному из госэкзаменов и на момент начала приема заявлений не имела аттестата. Первая волна приема в 10 класс проводилась первого июля, а заявление через портал Госуслуг семья школьницы подала седьмого июля, уточнили в министерстве, и тогда свободных мест в универсальном классе уже не было.
"Во вторую волну приема данная ученица зачислена в 10-й класс", - говорится в сообщении МЦУ Краснодара в "Максе".
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