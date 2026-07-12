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В расписании Шереметьево возможны корректировки - РИА Новости, 12.07.2026
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20:59 12.07.2026
В расписании Шереметьево возможны корректировки

Корректировки в расписании Шереметьево возможны из-за погоды и ограничений

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры в аэропорту . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аэропорту Шереметьево возможны корректировки в расписании полетов из-за ограничений в Московской воздушной зоне и длительного грозового фронта.
  • Авиакомпании корректируют расписание рейсов исходя из фактической ситуации.
  • Время ожидания вылета и прилета отдельных рейсов может быть увеличено, пассажиры задержанных рейсов регулярно информируются.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Корректировки в расписании полетов возможны в аэропорту "Шереметьево" из-за ограничений в Московской воздушной зоне и длительного грозового фронта над столичным регионом, сообщила воздушная гавань.
Сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 15-20 метров в секунду сохранятся в Москве до конца воскресенья, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.
«

"В связи с ограничениями в Московской воздушной зоне и длительным грозовым фронтом над московским регионом возможны корректировки в расписании полетов. Авиакомпании корректируют расписание рейсов исходя из фактической ситуации", - говорится в сообщении воздушной гавани.

Время ожидания вылета и прилета отдельных рейсов может быть увеличено, отметили в "Шереметьево". Пассажиры в терминалах аэропорта обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами и установленными регламентами. Они могут получить напитки и питание по посадочным талонам в соответствии с действующими нормативами.
В "Шереметьево" добавили, что в терминалах регулярно информируют пассажиров задержанных рейсов.
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