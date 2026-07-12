В расписании Шереметьево возможны корректировки

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"В связи с ограничениями в Московской воздушной зоне и длительным грозовым фронтом над московским регионом возможны корректировки в расписании полетов. Авиакомпании корректируют расписание рейсов исходя из фактической ситуации", - говорится в сообщении воздушной гавани.