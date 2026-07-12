В расписании Шереметьево возможны корректировки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Шереметьево возможны корректировки в расписании полетов из-за ограничений в Московской воздушной зоне и длительного грозового фронта.
- Авиакомпании корректируют расписание рейсов исходя из фактической ситуации.
- Время ожидания вылета и прилета отдельных рейсов может быть увеличено, пассажиры задержанных рейсов регулярно информируются.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Корректировки в расписании полетов возможны в аэропорту "Шереметьево" из-за ограничений в Московской воздушной зоне и длительного грозового фронта над столичным регионом, сообщила воздушная гавань.
Сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 15-20 метров в секунду сохранятся в Москве до конца воскресенья, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.
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"В связи с ограничениями в Московской воздушной зоне и длительным грозовым фронтом над московским регионом возможны корректировки в расписании полетов. Авиакомпании корректируют расписание рейсов исходя из фактической ситуации", - говорится в сообщении воздушной гавани.
Время ожидания вылета и прилета отдельных рейсов может быть увеличено, отметили в "Шереметьево". Пассажиры в терминалах аэропорта обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами и установленными регламентами. Они могут получить напитки и питание по посадочным талонам в соответствии с действующими нормативами.
В "Шереметьево" добавили, что в терминалах регулярно информируют пассажиров задержанных рейсов.