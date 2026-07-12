ВС России поразили украинский корабль, переоборудованный для запуска БЭК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России нанесли удар по кораблю ВСУ в Черноморске, переоборудованному для запуска БЭК, сообщило Минобороны.
- Среди других пораженных целей противника — патрульный катер, паром и сухогруз.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по кораблю ВСУ в Черноморске, переоборудованному для запуска безэкипажных катеров, сообщило Минобороны.
"БПЛА-К "Герань-4 Сикер" поразили сейнер, переоборудованный для спуска безэкипажных катеров (БЭК/АНПА). <...> Цель ударов — снизить возможности противника по транспортировке вооружения и техники в черноморской операционной зоне", — заявили в ведомстве.
Среди других подбитых целей противника — патрульный катер, паром и сухогруз.
Сегодня ночью армия также атаковала объекты перегрузочного центра и резервуары для ГСМ в Черноморске и инфраструктуру логистического центра компании "Одтранс" в Одессе.
Российские военные при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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22 июня 2022, 17:18