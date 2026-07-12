ВС России поразили украинский корабль, переоборудованный для запуска БЭК

"БПЛА-К "Герань-4 Сикер" поразили сейнер, переоборудованный для спуска безэкипажных катеров (БЭК/АНПА). <...> Цель ударов — снизить возможности противника по транспортировке вооружения и техники в черноморской операционной зоне", — заявили в ведомстве.

Российские военные при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.