Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 185 военных, боевую бронированную машину, 13 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
- Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям ВСУ в Сумской и Харьковской областях.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
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"ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесено поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степок и Могрица Сумской области.
Добавляется, что в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Старица, Бакшеевка, Белый Колодезь, Водяное, Веселое, Лозовая и Устиновка.
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