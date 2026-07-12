Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

Добавляется, что в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Старица, Бакшеевка, Белый Колодезь, Водяное, Веселое, Лозовая и Устиновка.