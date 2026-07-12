Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе снизили лимит мощности потребляемой электроэнергии из-за аварии на магистральных сетях за пределами региона.
- Специалисты устраняют последствия технологического нарушения.
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Лимит мощности потребляемой электроэнергии снизили в Севастополе из-за аварии за пределами региона, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Из-за серьезной аварии на магистральных сетях за пределами нашего региона Севастополю значительно снизили лимит потребляемой мощности", — говорится в сообщении губернатора на его официальной платформе в "Максе".
Он отметил, что энергетики находятся на связи, специалисты устраняют последствия технологического нарушения.