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В Севастополе снизили лимит мощности потребляемой электроэнергии - РИА Новости, 12.07.2026
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21:46 12.07.2026 (обновлено: 21:47 12.07.2026)
В Севастополе снизили лимит мощности потребляемой электроэнергии

В Севастополе снизили лимит мощности потребляемой электроэнергии из-за аварии

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе снизили лимит мощности потребляемой электроэнергии из-за аварии на магистральных сетях за пределами региона.
  • Специалисты устраняют последствия технологического нарушения.
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Лимит мощности потребляемой электроэнергии снизили в Севастополе из-за аварии за пределами региона, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Из-за серьезной аварии на магистральных сетях за пределами нашего региона Севастополю значительно снизили лимит потребляемой мощности", — говорится в сообщении губернатора на его официальной платформе в "Максе".
Он отметил, что энергетики находятся на связи, специалисты устраняют последствия технологического нарушения.
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