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В Самарской области отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 12.07.2026
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08:18 12.07.2026 (обновлено: 08:21 12.07.2026)
В Самарской области отменили режим беспилотной опасности

В Самарской области отменили режимы "Ковер" и "беспилотная опасность"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСамара
Самара - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории Самарской области отменен режим "Ковер".
  • Также в регионе сняли режим беспилотной опасности.
САРАТОВ, 12 июл - РИА Новости. Режимы "Ковер" и беспилотной опасности отменены на территории Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
"Объявлен отбой беспилотной опасности. Режим "Ковер" снят на территории Самарской области", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
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