В Самарской области отменили режим беспилотной опасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Самарской области отменен режим "Ковер".
- Также в регионе сняли режим беспилотной опасности.
САРАТОВ, 12 июл - РИА Новости. Режимы "Ковер" и беспилотной опасности отменены на территории Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
"Объявлен отбой беспилотной опасности. Режим "Ковер" снят на территории Самарской области", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
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