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Киселев: удары России по украинским объектам довели Зеленского до истерики - РИА Новости, 12.07.2026
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19:23 12.07.2026
Киселев: удары России по украинским объектам довели Зеленского до истерики

Киселев: удары РФ по украинским объектам довели Зеленского до истерики

© REUTERS / Michael KappelerВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© REUTERS / Michael Kappeler
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киселев заявил, что точные удары по украинским военным объектам и взятие Константиновки довели Зеленского до истерики.
  • Киселев подчеркнул усиление ракетно-дроновых ударов по военным объектам Украины и отметил, что для украинской стороны последствия станут несовместимыми с продолжением военных действий.
  • Зеленский признал, что украинская ПВО не справляется с российскими баллистическими ракетами, и вновь обратился к Западу за помощью.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские точные удары по украинским военным объектам и взятие Константиновки довели Владимира Зеленского до истерики, указал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Неизменным остается наше наступление на фронте при том, что ракетно-дроновые удары по военным объектам бандеровского режима кардинально усилились", - передает слова Киселева ИС "Вести".
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Гендиректор добавил, что и до российской территории долетают украинские дроны, но призвал понимать пропорции.
"Для нас - временное неудобство, для укронацистов - раны, сумма которых станет несовместимой с жизнью", - пояснил он.
"Точные удары по украинским военным тылам и взятие Константиновки довели киевского узурпатора до истерики", - подчеркнул Киселев.
Зеленский в субботу признал, что украинская ПВО не справляется c российскими баллистическими ракетами, и вновь обратился к Западу за помощью. Он сообщил, что из шести ракет такого класса, запущенных этой ночью по целям в Киеве, ни одну не удалось сбить.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКонстантиновкаКиевДмитрий КиселевВладимир Зеленский
 
 
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