Краткий пересказ от РИА ИИ Киселев заявил, что точные удары по украинским военным объектам и взятие Константиновки довели Зеленского до истерики.

Киселев подчеркнул усиление ракетно-дроновых ударов по военным объектам Украины и отметил, что для украинской стороны последствия станут несовместимыми с продолжением военных действий.

Зеленский признал, что украинская ПВО не справляется с российскими баллистическими ракетами, и вновь обратился к Западу за помощью.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские точные удары по украинским военным объектам и взятие Константиновки довели Владимира Зеленского до истерики, указал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Неизменным остается наше наступление на фронте при том, что ракетно-дроновые удары по военным объектам бандеровского режима кардинально усилились", - передает слова Киселева ИС " Вести ".

Гендиректор добавил, что и до российской территории долетают украинские дроны, но призвал понимать пропорции.

"Для нас - временное неудобство, для укронацистов - раны, сумма которых станет несовместимой с жизнью", - пояснил он.

"Точные удары по украинским военным тылам и взятие Константиновки довели киевского узурпатора до истерики", - подчеркнул Киселев.