Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киселев заявил, что точные удары по украинским военным объектам и взятие Константиновки довели Зеленского до истерики.
- Киселев подчеркнул усиление ракетно-дроновых ударов по военным объектам Украины и отметил, что для украинской стороны последствия станут несовместимыми с продолжением военных действий.
- Зеленский признал, что украинская ПВО не справляется с российскими баллистическими ракетами, и вновь обратился к Западу за помощью.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские точные удары по украинским военным объектам и взятие Константиновки довели Владимира Зеленского до истерики, указал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Гендиректор добавил, что и до российской территории долетают украинские дроны, но призвал понимать пропорции.
"Для нас - временное неудобство, для укронацистов - раны, сумма которых станет несовместимой с жизнью", - пояснил он.
"Точные удары по украинским военным тылам и взятие Константиновки довели киевского узурпатора до истерики", - подчеркнул Киселев.
Зеленский в субботу признал, что украинская ПВО не справляется c российскими баллистическими ракетами, и вновь обратился к Западу за помощью. Он сообщил, что из шести ракет такого класса, запущенных этой ночью по целям в Киеве, ни одну не удалось сбить.
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22 июня 2022, 17:18