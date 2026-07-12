Захарова: дружба России и Марокко будет укрепляться на благо народов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российско-марокканская дружба и сотрудничество продолжат укрепляться.
- Мария Захарова отметила, что Россия высоко ценит достигнутый уровень политического и доверительного диалога между странами.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российско-марокканская дружба и сотрудничество продолжат укрепляться на благо народов двух государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Уверены, что российско-марокканская дружба и сотрудничество будут и впредь укрепляться на благо и в интересах наших народов", - сказала Захарова в интервью марокканскому изданию Barlaman Today.
Говоря о десятилетней годовщине российско-марокканского стратегического партнерства, она отметила, что Россия высоко ценит достигнутый уровень политического и доверительного диалога между странами.
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