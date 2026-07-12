Россия более чем вдвое нарастила импорт одежды из США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поставки одежды из США в Россию за январь — май этого года выросли более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Самый сильный прирост произошел в поставках женской повседневной одежды — втрое, до 9,2 миллиона долларов.
- Также втрое вырос экспорт различных аксессуаров и деталей одежды — до 4,6 миллиона долларов.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Поставки одежды из Соединенных Штатов в Россию за январь-май этого года выросли более чем вдвое, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, самый сильный прирост произошел в поставках женской повседневной одежды, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Сильнее всего по итогам первых пяти месяцев выросли поставки в Россию повседневной женской одежды (костюмов, пиджаков, платьев, брюк, юбок и так далее) - втрое, до 9,2 миллиона долларов. Также втрое вырос экспорт различных аксессуаров и деталей одежды - до 4,6 миллиона долларов.
В 2,1 раза выросли поставки в РФ маек и фуфаек - до 6,6 миллиона долларов. А вот свитеров, кардиганов и жилетов стало поставляться меньше на 8% - 1,2 миллиона.