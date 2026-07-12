Россия более чем вдвое нарастила импорт одежды из США

Краткий пересказ от РИА ИИ Поставки одежды из США в Россию за январь — май этого года выросли более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самый сильный прирост произошел в поставках женской повседневной одежды — втрое, до 9,2 миллиона долларов.

Также втрое вырос экспорт различных аксессуаров и деталей одежды — до 4,6 миллиона долларов.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Поставки одежды из Соединенных Штатов в Россию за январь-май этого года выросли более чем вдвое, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, самый сильный прирост произошел в поставках женской повседневной одежды, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.

Так, за первые пять месяцев года США экспортировали одежды в РФ на 22,1 миллиона долларов - в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Стоимость поставок в мае составила 3,96 миллиона долларов - на 0,7% меньше, чем в апреле, и в 1,6 раза больше, чем год назад.

Сильнее всего по итогам первых пяти месяцев выросли поставки в Россию повседневной женской одежды (костюмов, пиджаков, платьев, брюк, юбок и так далее) - втрое, до 9,2 миллиона долларов. Также втрое вырос экспорт различных аксессуаров и деталей одежды - до 4,6 миллиона долларов.