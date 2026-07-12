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Россия более чем вдвое нарастила импорт одежды из США - РИА Новости, 12.07.2026
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15:46 12.07.2026
Россия более чем вдвое нарастила импорт одежды из США

Поставки одежды из США в Россию за пять месяцев выросли более чем вдвое

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаги России и США на здании американского посольства в Москве
Флаги России и США на здании американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поставки одежды из США в Россию за январь — май этого года выросли более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Самый сильный прирост произошел в поставках женской повседневной одежды — втрое, до 9,2 миллиона долларов.
  • Также втрое вырос экспорт различных аксессуаров и деталей одежды — до 4,6 миллиона долларов.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Поставки одежды из Соединенных Штатов в Россию за январь-май этого года выросли более чем вдвое, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, самый сильный прирост произошел в поставках женской повседневной одежды, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, за первые пять месяцев года США экспортировали одежды в РФ на 22,1 миллиона долларов - в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Стоимость поставок в мае составила 3,96 миллиона долларов - на 0,7% меньше, чем в апреле, и в 1,6 раза больше, чем год назад.
Сильнее всего по итогам первых пяти месяцев выросли поставки в Россию повседневной женской одежды (костюмов, пиджаков, платьев, брюк, юбок и так далее) - втрое, до 9,2 миллиона долларов. Также втрое вырос экспорт различных аксессуаров и деталей одежды - до 4,6 миллиона долларов.
В 2,1 раза выросли поставки в РФ маек и фуфаек - до 6,6 миллиона долларов. А вот свитеров, кардиганов и жилетов стало поставляться меньше на 8% - 1,2 миллиона.
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