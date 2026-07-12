Туристов в Гонконге предупредили об опасностях местной природы

Краткий пересказ от РИА ИИ Пребывание в Гонконге и Макао с точки зрения дикой природы в целом безопасно, но на окраинах города можно наткнуться на диких кабанов, обезьян и змей.

В теплый и влажный сезон в Гонконге и Макао активизируются комары, переносящие лихорадку денге, поэтому рекомендуется использовать репелленты.

Во время экскурсий в природные зоны и заповедники следует придерживаться оборудованных троп и быть внимательным при движении по травянистой или каменистой местности из-за возможности встретить ядовитых змей.

ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости. Пребывание в Гонконге и Макао с точки зрения дикой природы достаточно безопасно, но на окраинах города можно наткнуться на диких кабанов, обезьян и змей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь генерального консульства России в Гонконге консул Екатерина Богучарская.

"В целом, пребывание в Гонконге Макао с точки зрения дикой природы достаточно безопасно, особенно если соблюдать меры предосторожности. Наиболее актуальный вопрос – это комары, которые в теплый и влажный сезон встречаются чаще всего", - рассказала Богучарская.

По ее словам, в некоторые периоды здесь фиксируются единичные случаи лихорадки денге, которую переносят определенные виды этих насекомых, поэтому для защиты рекомендуется использовать репелленты.

"Во время экскурсий в природные зоны и заповедники советуем придерживаться оборудованных троп, быть внимательным при движении по травянистой или каменистой местности – в дикой природе здесь встречаются ядовитые змеи", - добавила она.

Кроме того, как указала дипломат, в некоторых районах, особенно в зеленых зонах на окраинах города, можно наткнуться на диких кабанов и обезьян.