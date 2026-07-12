Туристов в Гонконге предупредили об опасностях местной природы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пребывание в Гонконге и Макао с точки зрения дикой природы в целом безопасно, но на окраинах города можно наткнуться на диких кабанов, обезьян и змей.
- В теплый и влажный сезон в Гонконге и Макао активизируются комары, переносящие лихорадку денге, поэтому рекомендуется использовать репелленты.
- Во время экскурсий в природные зоны и заповедники следует придерживаться оборудованных троп и быть внимательным при движении по травянистой или каменистой местности из-за возможности встретить ядовитых змей.
ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости. Пребывание в Гонконге и Макао с точки зрения дикой природы достаточно безопасно, но на окраинах города можно наткнуться на диких кабанов, обезьян и змей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь генерального консульства России в Гонконге консул Екатерина Богучарская.
По ее словам, в некоторые периоды здесь фиксируются единичные случаи лихорадки денге, которую переносят определенные виды этих насекомых, поэтому для защиты рекомендуется использовать репелленты.
"Во время экскурсий в природные зоны и заповедники советуем придерживаться оборудованных троп, быть внимательным при движении по травянистой или каменистой местности – в дикой природе здесь встречаются ядовитые змеи", - добавила она.
Кроме того, как указала дипломат, в некоторых районах, особенно в зеленых зонах на окраинах города, можно наткнуться на диких кабанов и обезьян.
"Обычно они пугливы и избегают контакта с людьми, однако при встрече важно сохранять спокойствие и не провоцировать животных своим поведением", - пояснила Богучарская.
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