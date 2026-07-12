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Россия является ведущей рыбной державой, заявил Мишустин - РИА Новости, 12.07.2026
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11:06 12.07.2026
Россия является ведущей рыбной державой, заявил Мишустин

Мишустин: Россия входит в число мировых лидеров по добыче водных биоресурсов

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанкУлов рыбы
Улов рыбы - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия входит в число мировых лидеров по добыче и переработке водных биоресурсов.
  • Представители рыбохозяйственного комплекса России вносят значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности и технологического суверенитета страны.
  • В отрасли происходит цифровая трансформация и внедрение высоких технологий.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия входит в число мировых лидеров по добыче и переработке водных биоресурсов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в воскресенье поздравил работников рыбохозяйственного комплекса России с профессиональным праздником, сообщается в официальном канале кабмина в мессенджере "Макс".
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"Россия входит в число мировых лидеров по добыче и переработке водных биоресурсов, является ведущей рыбной державой. Это заслуга специалистов комплекса, которые вносят значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности и технологического суверенитета", - отметил Мишустин.
По его словам, представители отрасли делают все, чтобы отечественные морепродукты и рыба присутствовали на столах россиян, а также были востребованы на внешнем рынке.
"Ваш труд достоин уважения и искренней благодарности", - добавил Мишустин.
Глава правительства подчеркнул, что в отрасли происходит цифровая трансформация, внедряются высокие технологии.
"Это позволяет эффективно решать поставленные задачи, реализовывать крупные проекты и, конечно, проводить научные исследования, строить современные суда, перерабатывающие заводы, предприятия аквакультуры, открывать логистические центры", - указал Мишустин.
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