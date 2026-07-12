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В Центральной России в субботу выпала месячная норма осадков - РИА Новости, 12.07.2026
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10:13 12.07.2026
В Центральной России в субботу выпала месячная норма осадков

Синоптик Тишковец: месячная норма осадков выпала в Центральной России

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЛюди во время дождя на одной из улиц в Москве
Люди во время дождя на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Люди во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Центральной России в субботу выпала месячная норма осадков.
  • В Подмосковье выпало 52% от нормы июля.
  • Сильнейшие ливни зафиксированы в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Туле и Рязанской области, где местами выпало больше месячной нормы.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Месячная норма осадков выпала в Центральной России в субботу, в Подмосковье - 52% от нормы июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Месячная норма осадков выпала в Центральной России, в Подмосковье – половина от нормы июля", - рассказал Тишковец.
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Синоптик отметил, что в Москве за минувшие сутки на опорной метеостанции ВДНХ выпало 8 миллиметров осадков, на Балчуге - 15 миллиметров, Бутово – 20 миллиметров или 23% от нормы месяца.
"Самым переувлажненным оказался юг Подмосковья, где в осадкомеры попало: в Коломне - 23 миллиметра, в Кашире - 38 миллиметров и в Михнево - 41 миллиметр, что составляет четыре ведра дождевой воды на метр квадратный или 52% от всей июльской нормы", - подчеркнул собеседник агентства.
Он перечислил регионы и города, где также были зафиксированы обильные осадки.
"Сильнейшие ливни зафиксированы на следующих метеостанциях ЕТР: Санкт-Петербург - 35 миллиметров, в Ленинградской области, Воейково - 50 миллиметров, Тула - 34 миллиметра, в Рязанской области местами выпало больше месячной нормы", - сообщил Тишковец.
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