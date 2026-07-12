Люди во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото

Люди во время дождя на одной из улиц в Москве

В Центральной России в субботу выпала месячная норма осадков

Краткий пересказ от РИА ИИ В Центральной России в субботу выпала месячная норма осадков.

В Подмосковье выпало 52% от нормы июля.

Сильнейшие ливни зафиксированы в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Туле и Рязанской области, где местами выпало больше месячной нормы.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Месячная норма осадков выпала в Центральной России в субботу, в Подмосковье - 52% от нормы июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Месячная норма осадков выпала в Центральной России, в Подмосковье – половина от нормы июля", - рассказал Тишковец

Синоптик отметил, что в Москве за минувшие сутки на опорной метеостанции ВДНХ выпало 8 миллиметров осадков, на Балчуге - 15 миллиметров, Бутово – 20 миллиметров или 23% от нормы месяца.

"Самым переувлажненным оказался юг Подмосковья, где в осадкомеры попало: в Коломне - 23 миллиметра, в Кашире - 38 миллиметров и в Михнево - 41 миллиметр, что составляет четыре ведра дождевой воды на метр квадратный или 52% от всей июльской нормы", - подчеркнул собеседник агентства.

Он перечислил регионы и города, где также были зафиксированы обильные осадки.