Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Центральной России в субботу выпала месячная норма осадков.
- В Подмосковье выпало 52% от нормы июля.
- Сильнейшие ливни зафиксированы в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Туле и Рязанской области, где местами выпало больше месячной нормы.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Месячная норма осадков выпала в Центральной России в субботу, в Подмосковье - 52% от нормы июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Месячная норма осадков выпала в Центральной России, в Подмосковье – половина от нормы июля", - рассказал Тишковец.
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Синоптик отметил, что в Москве за минувшие сутки на опорной метеостанции ВДНХ выпало 8 миллиметров осадков, на Балчуге - 15 миллиметров, Бутово – 20 миллиметров или 23% от нормы месяца.
"Самым переувлажненным оказался юг Подмосковья, где в осадкомеры попало: в Коломне - 23 миллиметра, в Кашире - 38 миллиметров и в Михнево - 41 миллиметр, что составляет четыре ведра дождевой воды на метр квадратный или 52% от всей июльской нормы", - подчеркнул собеседник агентства.
Он перечислил регионы и города, где также были зафиксированы обильные осадки.
"Сильнейшие ливни зафиксированы на следующих метеостанциях ЕТР: Санкт-Петербург - 35 миллиметров, в Ленинградской области, Воейково - 50 миллиметров, Тула - 34 миллиметра, в Рязанской области местами выпало больше месячной нормы", - сообщил Тишковец.