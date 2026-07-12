Краткий пересказ от РИА ИИ В России заработал механизм по выявлению предприятий-фантомов в сфере производства обуви, товаров легпрома и БАДов.

Механизм будет распространяться на все отрасли, где нет госконтроля при начале деятельности, и усложнит легализацию продажи товара, с которого не уплачены таможенные пошлины.

Из 297 проверенных якобы отечественных компаний в сфере легпрома, обуви и БАД 94% не подтвердили реальное существование.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В России заработал механизм по выявлению предприятий-фантомов в сфере производства обуви, товаров легпрома и БАДов, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак") Михаил Дубин.

В июне министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявлял РИА Новости, что Минпромторг РФ проводит эксперимент по выявлению предприятий-фантомов, а в ряде первых проверок - производство обуви, товаров легпрома и БАДов. Дубин рассказал, что теперь запущен механизм по выявлению компаний, которые на деле ничего не производят.

"Он заработал 6 июля. Речь о псевдопроизводителях, которые заявляют себя российскими компаниями, но фактически не имеют ни производства, ни оборудования, ни сотрудников в России. Постепенно механизм будет распространяться на все отрасли, где нет госконтроля при начале деятельности", - сообщил он.

Дубин объяснил, что если компания заявляет себя производителем, а потом появляются подозрения насчет ее реальной деятельности, то ЦРПТ связывается и говорит: "Дорогие товарищи, мы бы хотели до вас доехать и посмотреть, существуете ли вы на самом деле". Если нет производства, то коды больше не выдают.

По его словам, в первую очередь, механизм усложнит легализацию продажи товара, с которого не уплачены таможенные пошлины. Оператор рассчитывает перекрыть схему "карго – оптовый рынок – маркетплейс – предприниматель".

"Я думаю, что мы получим достаточно быстрый и значительный эффект, его будет видно. Тем более, эксперимент уже показал отличный результат. Из 297 проверенных и якобы отечественных компаний в сфере легпрома, обуви и БАД 94% не подтвердили реальное существование. По заявленным адресам зачастую просто находились пустыри, гостиницы и жилые дома", - поделился Дубин.