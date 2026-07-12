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В России заработал механизм по выявлению предприятий-фантомов - РИА Новости, 12.07.2026
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09:44 12.07.2026
В России заработал механизм по выявлению предприятий-фантомов

Глава ЦРПТ Дубин: в России заработал механизм по выявлению предприятий-фантомов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСканер штрих-кода считывает этикетку с QR-кодом с коробки с обувью
Сканер штрих-кода считывает этикетку с QR-кодом с коробки с обувью - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России заработал механизм по выявлению предприятий-фантомов в сфере производства обуви, товаров легпрома и БАДов.
  • Механизм будет распространяться на все отрасли, где нет госконтроля при начале деятельности, и усложнит легализацию продажи товара, с которого не уплачены таможенные пошлины.
  • Из 297 проверенных якобы отечественных компаний в сфере легпрома, обуви и БАД 94% не подтвердили реальное существование.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В России заработал механизм по выявлению предприятий-фантомов в сфере производства обуви, товаров легпрома и БАДов, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак") Михаил Дубин.
В июне министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявлял РИА Новости, что Минпромторг РФ проводит эксперимент по выявлению предприятий-фантомов, а в ряде первых проверок - производство обуви, товаров легпрома и БАДов. Дубин рассказал, что теперь запущен механизм по выявлению компаний, которые на деле ничего не производят.
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"Он заработал 6 июля. Речь о псевдопроизводителях, которые заявляют себя российскими компаниями, но фактически не имеют ни производства, ни оборудования, ни сотрудников в России. Постепенно механизм будет распространяться на все отрасли, где нет госконтроля при начале деятельности", - сообщил он.
Дубин объяснил, что если компания заявляет себя производителем, а потом появляются подозрения насчет ее реальной деятельности, то ЦРПТ связывается и говорит: "Дорогие товарищи, мы бы хотели до вас доехать и посмотреть, существуете ли вы на самом деле". Если нет производства, то коды больше не выдают.
По его словам, в первую очередь, механизм усложнит легализацию продажи товара, с которого не уплачены таможенные пошлины. Оператор рассчитывает перекрыть схему "карго – оптовый рынок – маркетплейс – предприниматель".
"Я думаю, что мы получим достаточно быстрый и значительный эффект, его будет видно. Тем более, эксперимент уже показал отличный результат. Из 297 проверенных и якобы отечественных компаний в сфере легпрома, обуви и БАД 94% не подтвердили реальное существование. По заявленным адресам зачастую просто находились пустыри, гостиницы и жилые дома", - поделился Дубин.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в воскресенье в 10.00 мск.
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