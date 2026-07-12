С Тимура Родригеза взыскивают более семи миллионов рублей по алиментам

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с телеведущего Тимура Родригеза (Керимова) более 7 миллионов рублей по алиментам, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно материалам, 26 мая на певца завели два исполнительных производства о взыскании более чем 7,145 миллиона рублей по "нотариально удостоверенным соглашениям об уплате алиментов".