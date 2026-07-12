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С Тимура Родригеза взыскивают более семи миллионов рублей по алиментам - РИА Новости, 12.07.2026
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11:45 12.07.2026
С Тимура Родригеза взыскивают более семи миллионов рублей по алиментам

Приставы взыскивают с Тимура Родригеза более 7 млн рублей по алиментам

© Фото : пиар-служба НТВТимур Родригез
Тимур Родригез - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : пиар-служба НТВ
Тимур Родригез. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приставы принудительно взыскивают с телеведущего Тимура Родригеза более 7 миллионов рублей по алиментам.
  • В январе суд в Москве удовлетворил иск Родригеза и разрешил ему не платить алименты на содержание бывшей супруги Анны Девочкиной, однако он продолжит оплачивать расходы на детей.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с телеведущего Тимура Родригеза (Керимова) более 7 миллионов рублей по алиментам, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, 26 мая на певца завели два исполнительных производства о взыскании более чем 7,145 миллиона рублей по "нотариально удостоверенным соглашениям об уплате алиментов".
В январе суд в Москве удовлетворил иск Родригеза и разрешил не платить алименты на содержание бывшей супруги Анны Девочкиной, расходы детей он продолжит оплачивать. У пары двое детей, они проживают с матерью.
Родригез - российский шоумен, певец, теле- и радиоведущий, актер, стал известен благодаря шоу Comedy Club.
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