С Тимура Родригеза взыскивают более семи миллионов рублей по алиментам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Приставы принудительно взыскивают с телеведущего Тимура Родригеза более 7 миллионов рублей по алиментам.
- В январе суд в Москве удовлетворил иск Родригеза и разрешил ему не платить алименты на содержание бывшей супруги Анны Девочкиной, однако он продолжит оплачивать расходы на детей.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с телеведущего Тимура Родригеза (Керимова) более 7 миллионов рублей по алиментам, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, 26 мая на певца завели два исполнительных производства о взыскании более чем 7,145 миллиона рублей по "нотариально удостоверенным соглашениям об уплате алиментов".
Родригез - российский шоумен, певец, теле- и радиоведущий, актер, стал известен благодаря шоу Comedy Club.