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В Катаре три человека пострадали из-за обломков перехваченных ракет - РИА Новости, 12.07.2026
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09:13 12.07.2026 (обновлено: 09:25 12.07.2026)
В Катаре три человека пострадали из-за обломков перехваченных ракет

В Катаре двое взрослых и ребенок пострадали из-за обломков перехваченных ракет

© Фото : соцсетиДым в Дохе
Дым в Дохе - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : соцсети
Дым в Дохе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Катаре три человека, включая ребенка, пострадали от падения обломков при перехвате ракет.
  • Власти Катара трижды информировали население о воздушной угрозе и перехвате ракетных атак с раннего утра воскресенья.
ДОХА, 12 июл - РИА Новости. Три человека, включая ребенка, пострадали в Катаре при падении обломков в результате перехватов ракет, сообщило в воскресенье министерство внутренних дел эмирата в социальной сети Х.
"Учитывая поступившие уведомления и работу на местности, министерство зарегистрировало наличие трех раненых, включая ребенка, в результате падения обломков от перехватов ракет", - отметило ведомство.
С раннего утра воскресенья власти Катара трижды информировали население о наличии воздушной угрозы и перехвате ракетных атак. Как передавал корреспондент РИА Новости, серия взрывов была слышна в южном пригороде Дохи недалеко от международного аэропорта Хамада.
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