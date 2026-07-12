В Катаре три человека пострадали из-за обломков перехваченных ракет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Катаре три человека, включая ребенка, пострадали от падения обломков при перехвате ракет.
- Власти Катара трижды информировали население о воздушной угрозе и перехвате ракетных атак с раннего утра воскресенья.
ДОХА, 12 июл - РИА Новости. Три человека, включая ребенка, пострадали в Катаре при падении обломков в результате перехватов ракет, сообщило в воскресенье министерство внутренних дел эмирата в социальной сети Х.
"Учитывая поступившие уведомления и работу на местности, министерство зарегистрировало наличие трех раненых, включая ребенка, в результате падения обломков от перехватов ракет", - отметило ведомство.