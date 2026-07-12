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Юрист разъяснил, можно ли взять больничный, если не болеешь - РИА Новости, 12.07.2026
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03:00 12.07.2026 (обновлено: 16:39 12.07.2026)
Юрист разъяснил, можно ли взять больничный, если не болеешь

Юрист Южалин: работник может оформить больничный, если нужен уход за ребенком

© РИА Новости / Сергей КузнецовДевушка поднимается по лестнице в офисе
Девушка поднимается по лестнице в офисе - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Девушка поднимается по лестнице в офисе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Больничный лист выдается медицинской организацией при заболевании или травме самого работника.
  • Работник может оформить больничный, если требуется уход за болеющим ребенком или иным членом семьи, даже если сам работник здоров.
  • Больничный может быть выдан в случае необходимости ухода за взрослыми членами семьи — например, супругом, родителями, бабушкой.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Работник может оформить больничный, даже будучи здоровым — если требуется уход за болеющим ребенком или иным членом семьи, напомнил читателям РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
"Листок нетрудоспособности (или больничный) выдается медицинской организацией чаще всего при заболевании или травме самого работника, которые препятствуют выполнению дальнейшей работы по состоянию здоровья", — отмечает юрист.
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"Но есть исключение: работник оформляет больничный не в связи со своей болезнью, а в связи с болезнью или травмой ребенка (или иного члена семьи), за которым нужно осуществлять уход. В таком случае формально можно оформить больничный, если сам работник не болеет", — добавляет он.
Таким образом, уход может осуществляться не только за ребенком, которому требуется помощь. Больничный может быть выдан и в случае необходимости ухода за другими, взрослыми членами семьи — например, супругом, родителями, бабушкой.
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ОбществоАлександр ЮжалинSuperJob
 
 
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