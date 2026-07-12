Юрист разъяснил, можно ли взять больничный, если не болеешь

Краткий пересказ от РИА ИИ Больничный лист выдается медицинской организацией при заболевании или травме самого работника.

Работник может оформить больничный, если требуется уход за болеющим ребенком или иным членом семьи, даже если сам работник здоров.

Больничный может быть выдан в случае необходимости ухода за взрослыми членами семьи — например, супругом, родителями, бабушкой.

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Работник может оформить больничный, даже будучи здоровым — если требуется уход за болеющим ребенком или иным членом семьи, напомнил читателям РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

"Листок нетрудоспособности (или больничный) выдается медицинской организацией чаще всего при заболевании или травме самого работника, которые препятствуют выполнению дальнейшей работы по состоянию здоровья", — отмечает юрист.

"Но есть исключение: работник оформляет больничный не в связи со своей болезнью, а в связи с болезнью или травмой ребенка (или иного члена семьи), за которым нужно осуществлять уход. В таком случае формально можно оформить больничный, если сам работник не болеет", — добавляет он.