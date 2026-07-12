ПВО уничтожила два беспилотника, летевших на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны.
- На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Два БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Два БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны", - написал мэр в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
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