В Брянской области ПВО сбила 70 БПЛА за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ПВО Минобороны сбила 70 БПЛА за сутки в Брянской области.
- В уничтожении беспилотников принимали участие подразделения ПВО Министерства обороны, мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделения Росгвардии по Брянской области.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. ПВО Минобороны РФ сбила 70 БПЛА за сутки в Брянской области, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
"За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 70 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал Ковальчук в канале на платформе "Макс".