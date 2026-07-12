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В Брянской области ПВО сбила 70 БПЛА за сутки - РИА Новости, 12.07.2026
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10:05 12.07.2026 (обновлено: 10:06 12.07.2026)
В Брянской области ПВО сбила 70 БПЛА за сутки

В Брянской области ПВО сбила 70 вражеских беспилотников за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ПВО Минобороны сбила 70 БПЛА за сутки в Брянской области.
  • В уничтожении беспилотников принимали участие подразделения ПВО Министерства обороны, мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделения Росгвардии по Брянской области.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. ПВО Минобороны РФ сбила 70 БПЛА за сутки в Брянской области, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
"За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 70 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал Ковальчук в канале на платформе "Макс".
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