ПВО за ночь уничтожила 349 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 349 украинских БПЛА над Россией.
- Беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территориями нескольких областей и регионов России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 349 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
"В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 349 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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22 июня 2022, 17:18