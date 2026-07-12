В Тульской области сбили еще шесть украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тульской области силами ПВО Минобороны сбито еще шесть БПЛА.
- Пострадавших и разрушений нет, но опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Еще шесть БПЛА сбито силами ПВО Минобороны в Тульской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Еще шесть украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России" - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Губернатор подчеркнул, что пострадавших нет. Предварительно, разрушений не зафиксировано. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, отметил глава области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18