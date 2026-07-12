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В Ростовской области за ночь уничтожили более двух десятков беспилотников - РИА Новости, 12.07.2026
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06:52 12.07.2026
В Ростовской области за ночь уничтожили более двух десятков беспилотников

Слюсарь: в Ростовской области за ночь уничтожили более 20 беспилотников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над Ростовской областью было уничтожено более двух десятков БПЛА.
  • Обломки БПЛА упали на трассу М4 «Дон», движение на данном участке перекрыто.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Более двух десятков БПЛА было уничтожено за ночь над Ростовской областью, обломки упали на трассу М4 "Дон", сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено более двух десятков БПЛА... Обломки БПЛА обнаружены на трассе М4 "Дон" на 885 километре по направлению на юг" - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что пострадавших нет, движение на данном участке перекрыто. Место происшествия взято под охрану, работают саперы.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьЮрий СлюсарьБезопасность
 
 
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