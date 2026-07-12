Силы ПВО уничтожили 220 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы и средства ПВО перехватили и уничтожили 220 украинских БПЛА над территорией России.
- Беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территориями нескольких российских регионов и над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Силы и средства ПВО с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 220 украинских БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 220 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
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22 июня 2022, 17:18