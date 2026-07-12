Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер призвал главу немецкого правительства Фридриха Мерца позвонить президенту России Владимиру Путину.
- Маркус Фронмайер раскритиковал поставки оружия Украине, считая, что это ведет к втягиванию Германии в конфликт.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Глава немецкого правительства Фридрих Мерц должен позвонить президенту России Владимиру Путину, заявил депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер в подкасте журналисту Bild Паулю Ронцхаймеру.
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Также депутат раскритиковал поставки оружия Украине, поскольку это означает втягивание Берлина в конфликт.
"Я хотел, чтобы Германия держалась в стороне от этой войны. <…> Сначала мы должны подумать с точки зрения Германии: хотим ли мы, немцы, вступать в прямую конфронтацию с россиянами? Это фундаментальный вопрос", — подчеркнул он.
Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы, причем такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что не Россия, а именно Европа отказалась от переговоров.