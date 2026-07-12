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В Германии выступили с громким призывом в отношении Путина - РИА Новости, 12.07.2026
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16:50 12.07.2026 (обновлено: 21:36 12.07.2026)
В Германии выступили с громким призывом в отношении Путина

Депутат бундестага Фронмайер призвал канцлера Мерца позвонить Путину

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер призвал главу немецкого правительства Фридриха Мерца позвонить президенту России Владимиру Путину.
  • Маркус Фронмайер раскритиковал поставки оружия Украине, считая, что это ведет к втягиванию Германии в конфликт.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Глава немецкого правительства Фридрих Мерц должен позвонить президенту России Владимиру Путину, заявил депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер в подкасте журналисту Bild Паулю Ронцхаймеру.
"Последним канцлером Германии, который разговаривал с господином Путиным по телефону, был господин Шольц. Я ожидаю, что Фридрих Мерц, будучи канцлером Германии, тоже будет стремиться к диалогу", — отметил он.
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Также депутат раскритиковал поставки оружия Украине, поскольку это означает втягивание Берлина в конфликт.
"Я хотел, чтобы Германия держалась в стороне от этой войны. <…> Сначала мы должны подумать с точки зрения Германии: хотим ли мы, немцы, вступать в прямую конфронтацию с россиянами? Это фундаментальный вопрос", — подчеркнул он.
Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы, причем такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что не Россия, а именно Европа отказалась от переговоров.
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