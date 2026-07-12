В Германии выступили с громким призывом в отношении Путина

"Я хотел, чтобы Германия держалась в стороне от этой войны. <…> Сначала мы должны подумать с точки зрения Германии: хотим ли мы, немцы, вступать в прямую конфронтацию с россиянами? Это фундаментальный вопрос", — подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы, причем такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что не Россия, а именно Европа отказалась от переговоров.