Путин отметил потенциал роста рыбохозяйственного комплекса

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем рыбака и отметил, что рыбохозяйственный комплекс демонстрирует серьезный потенциал роста.

Путин подчеркнул, что приоритетное внимание уделяется внедрению передовых технологий в рыболовную отрасль, поддержке научных исследований и подготовке квалифицированных кадров.

Российский лидер отметил важность рыбохозяйственного комплекса для обеспечения продовольственной безопасности страны и социального благополучия жителей прибрежных регионов.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем рыбака отметил, что рыбохозяйственный комплекс демонстрирует серьезный потенциал роста, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем рыбака... Сегодня отрасль уверенно демонстрирует серьезный потенциал роста – создаются условия для привлечения крупных инвестиций, совершенствуется логистическая и береговая инфраструктура, обновляется промысловый флот", - говорится в тексте телеграммы

Глава государства добавил, что в настоящее время приоритетное внимание уделяется внедрению передовых технологий в рыболовную отрасль, а также поддержке научных исследований и подготовке квалифицированных кадров.

Президент отметил, что рыбохозяйственный комплекс считается одной из важных отраслей российской экономики. Обеспечение продовольственной безопасности страны, а также социальное благополучие жителей прибрежных регионов во многом зависят от результатов работы отрасли, подчеркнул Путин

Российский лидер рассказал, что растущая популярность рыбалки служит развитию туризма и продвижению ценностей бережного отношения к природным богатствам России . Глава государства также выразил уверенность, что работники рыбохозяйственного комплекса и в будущем будут работать с полной отдачей и сохранять приверженность трудовым традициям ветеранов.