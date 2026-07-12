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Путин отметил потенциал роста рыбохозяйственного комплекса - РИА Новости, 12.07.2026
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13:23 12.07.2026
Путин отметил потенциал роста рыбохозяйственного комплекса

Путин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса с Днем рыбака

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем рыбака и отметил, что рыбохозяйственный комплекс демонстрирует серьезный потенциал роста.
  • Путин подчеркнул, что приоритетное внимание уделяется внедрению передовых технологий в рыболовную отрасль, поддержке научных исследований и подготовке квалифицированных кадров.
  • Российский лидер отметил важность рыбохозяйственного комплекса для обеспечения продовольственной безопасности страны и социального благополучия жителей прибрежных регионов.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем рыбака отметил, что рыбохозяйственный комплекс демонстрирует серьезный потенциал роста, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем рыбака... Сегодня отрасль уверенно демонстрирует серьезный потенциал роста – создаются условия для привлечения крупных инвестиций, совершенствуется логистическая и береговая инфраструктура, обновляется промысловый флот", - говорится в тексте телеграммы.
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Глава государства добавил, что в настоящее время приоритетное внимание уделяется внедрению передовых технологий в рыболовную отрасль, а также поддержке научных исследований и подготовке квалифицированных кадров.
Президент отметил, что рыбохозяйственный комплекс считается одной из важных отраслей российской экономики. Обеспечение продовольственной безопасности страны, а также социальное благополучие жителей прибрежных регионов во многом зависят от результатов работы отрасли, подчеркнул Путин.
Российский лидер рассказал, что растущая популярность рыбалки служит развитию туризма и продвижению ценностей бережного отношения к природным богатствам России. Глава государства также выразил уверенность, что работники рыбохозяйственного комплекса и в будущем будут работать с полной отдачей и сохранять приверженность трудовым традициям ветеранов.
"Желаю вам успехов и всего наилучшего", - заключил Путин.
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