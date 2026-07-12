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Пушилин заявил о серьезных разрушениях в Константиновке - РИА Новости, 12.07.2026
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09:40 12.07.2026
Пушилин заявил о серьезных разрушениях в Константиновке

Пушилин назвал разрушения в Константиновке очень серьезными

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКонстантиновка
Константиновка - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Константиновка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что повреждения в Константиновке очень серьезные, но окончательную оценку дадут специалисты после разминирования территории.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Повреждения в Константиновке очень серьезные, но окончательную оценку дадут специалисты, когда смогут зайти туда после разминирования территории города, сообщил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Город очень серьезно поврежден, но окончательную оценку дадут специалисты после того, как будет возможность после разминирования туда их уже допустить", - сказал Пушилин.
Шестого июня глава ДНР заявил, что разрушения в Константиновке очень серьезные, их степень предстоит оценить специалистам.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории Донбасса.
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