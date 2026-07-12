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Певец Pupo рассказал о романе с русской девушкой Лидией - РИА Новости, 12.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:32 12.07.2026
Певец Pupo рассказал о романе с русской девушкой Лидией

Pupo не исключил, что может написать еще одну песню, посвященную русской женщине

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИтальянский певец Pupo
Итальянский певец Pupo - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Итальянский певец Pupo. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянский певец Pupo (Энцо Гинацци) рассказал о романе в молодости с русской девушкой Лидией.
  • В 1979 году у артиста вышла песня «Lidia a Mosca» («Лидия в Москве»), посвященная этой любви.
  • Pupo не исключил, что в его репертуаре может появиться еще одна песня, посвященная русской девушке, если будет сильный импульс.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Итальянский певец Pupo (Энцо Гинацци) в интервью РИА Новости рассказал о романе в молодости с русской девушкой Лидией, которой посвящена одна из его песен, и не исключил, что в его репертуаре может появиться еще одна такая композиция, если для нее будет сильный импульс.
В 1979 году у артиста вышла песня Lidia a Mosca ("Лидия в Москве") о любви к русской девушке.
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"С Лидией мы познакомились до этих концертов (до первых концертов артиста в СССР - ред.), когда я побывал в СССР как турист. Это особенная песня в моем репертуаре, одна из самых романтичных", - рассказал Pupo.
По его словам, они случайно встретились в одном из подмосковных ресторанов, где она работала певицей. Артист добавил, что это был "короткий, но очень яркий роман".
"Вполне возможно, появится и еще одна такая песня – но для нее нужен сильный импульс", - заключил Pupo.
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