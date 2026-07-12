Певец Pupo рассказал о романе с русской девушкой Лидией

Краткий пересказ от РИА ИИ Итальянский певец Pupo (Энцо Гинацци) рассказал о романе в молодости с русской девушкой Лидией.

В 1979 году у артиста вышла песня «Lidia a Mosca» («Лидия в Москве»), посвященная этой любви.

Pupo не исключил, что в его репертуаре может появиться еще одна песня, посвященная русской девушке, если будет сильный импульс.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Итальянский певец Pupo (Энцо Гинацци) в интервью РИА Новости рассказал о романе в молодости с русской девушкой Лидией, которой посвящена одна из его песен, и не исключил, что в его репертуаре может появиться еще одна такая композиция, если для нее будет сильный импульс.

В 1979 году у артиста вышла песня Lidia a Mosca ("Лидия в Москве") о любви к русской девушке.

"С Лидией мы познакомились до этих концертов (до первых концертов артиста в СССР - ред.), когда я побывал в СССР как турист. Это особенная песня в моем репертуаре, одна из самых романтичных", - рассказал Pupo.

По его словам, они случайно встретились в одном из подмосковных ресторанов, где она работала певицей. Артист добавил, что это был "короткий, но очень яркий роман".