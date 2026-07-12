Итальянский певец Pupo: я против эмбарго и продолжу выступать в России

Звезда 1980-х, итальянский певец Энцо Гинацци, известный миру под псевдонимом Pupo, даст в июле два концерта в России: 28 июля – в Нижнем Новгороде и 30 июля – в Москве. В интервью РИА Новости он поделился воспоминаниями о первых поездках и выступлениях в России, рассказал о своих увлечениях помимо музыки, а также не исключил возможности появления новой песни, посвященной русским женщинам. Беседовала Мария Полякова.

— Вы продолжаете приезжать в Россию с концертами, хотя на родине некоторые вас за это осуждают. Может ли что-то заставить вас отказаться от выступлений в нашей стране?

— Я неоднократно говорил, что продолжу выступать в России. Мне кажется, что культуру и искусство нельзя использовать в политических целях. Я против культурного эмбарго – просто продолжаю делать свою работу как свободный человек. Не думаю, что на мою позицию кто-то может повлиять. Если это кому-то не нравится – это их право.

— Полеты в Россию сейчас могут быть затруднительными: задержки в аэропортах, пересадки, накладки по времени. Вас это не пугает?

— Мне 70 лет, меня в принципе мало что может испугать. Я очень надеюсь, что все эти трудности – временные, и скоро все вернется на круги своя.

— У вас насыщенный график выступлений в нашей стране: в этом году вы даете концерты не только в Москве и Петербурге, но и на Урале и в Сибири. Вам нравится путешествовать по России?

— Да, мне до сих пор это очень нравится: знакомиться с разными людьми, культурой разных уголков страны. Я с 1980-х годов гастролирую в вашей стране, но все время открываю для себя что-то новое!

— Вы первый раз приезжали в Москву еще в 1980-е годы. Помните свои первые впечатления?

— Да, это были невероятные гастроли – я их никогда не забуду. Мы приехали в СССР с певицей Мариной Фиордализо. Я и представить тогда не мог, что целых 600 тысяч человек придут нас послушать – у нас только в Ленинграде было 11 дней концертов!

Конечно, с тех пор страна невероятно поменялась с точки зрения комфорта, качества ресторанов и отелей – но тот искренний интерес был просто потрясающим. Я хорошо помню, что люди стояли часами у магазина, чтобы купить мою пластинку, которую только что выпустила фирма "Мелодия". В лицо меня мало кто знал, но песни знали все – это было удивительно.

— С тех времен у вас в репертуаре есть песня, посвященная русской девушке Лидии. Спустя годы не возникало ли желание снова посвятить песню русским женщинам?

— Нет, с Лидией мы познакомились до этих концертов, когда я побывал в СССР как турист. Это особенная песня в моем репертуаре, одна из самых романтичных. Мы случайно встретились в одном из подмосковных ресторанов, где она работала певицей. Это был короткий, но очень яркий роман. Вполне возможно, появится и еще одна такая песня – но для нее нужен сильный импульс.

— Несколько лет назад вы поддержали Россию, исполнив на русском языке песню на музыку "Есть только миг" Александра Зацепина, который недавно отметил 100-летний юбилей. Почему тогда вы выбрали именно эту песню?

— Это одна из моих любимых русских песен, я довольно часто ее исполняю. Помимо того, что мне очень нравится ее мелодия, мне близка сама ее идея о том, что жизнь — это нечто быстротечное, стремительное.

— Слушаете ли вы русскую музыку? Какие песни вам нравятся?

— Мне нравятся многие песни советской эстрады. Однажды мы исполнили со Львом Лещенко песню "Надежда – мой компас земной" – она очень хорошая. Или, например, песня "Мы – бродячие артисты", которую мы исполняли с Александром Буйновым. У меня много знакомых среди российских поп-звезд, были дуэты с Каем Метовым, Юрием Лозой, другими музыкантами.

— В прошлом году вы отметили юбилей, а ваш творческий путь составил уже более полувека. Где вы черпаете столько энергии и вдохновения?

— Очень много энергии я получаю от семьи – дочерей и внука Леонардо. Ему уже 26, он тоже увлечен музыкой, выпускает песни под именем Capaleo. На мой взгляд, у него есть потенциал – у него хороший вокал. Но я всегда ему рекомендовал не стремиться к такому же успеху, который был у меня. Это чревато разочарованиями. Одно дело – музыка как хобби, или даже скромная музыкальная карьера, а другое – большая слава.

— Не посещали ли вас за это время мысли завершить музыкальную карьеру и заняться чем-то другим? Может, написать книгу с воспоминаниями? Поклонники были бы в восторге.

— Зачем же ее завершать? Мне все еще очень нравится выступать, чувствовать энергию зала, дарить людям яркие эмоции. Это не мешает мне заниматься другими вещами, которые мне нравятся: например, виноделием. В России можно приобрести мои вина из Просекко и Пьемонта. Это не просто вина под моим брендом, я сам плотно занимался их созданием.

А что касается книги, то я уже написал целых три. Первая вышла 25 лет назад – это была автобиография "Загадка по имени Пупо". Потом была книжка, посвященная моей игровой зависимости, и роман "Признание" – об убийстве на фестивале в Сан-Ремо.

— В июле у вас будет концерт под открытым небом в Москве на ВДНХ и творческая встреча. Чем планируете поделиться с российскими поклонниками?