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В Пшемысле проходит марш памяти жертв Волынской резни - РИА Новости, 12.07.2026
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21:00 12.07.2026 (обновлено: 21:09 12.07.2026)
В Пшемысле проходит марш памяти жертв Волынской резни

В Пшемысле на границе с Украиной проходит марш памяти жертв Волынской резни

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пшемысле проходят траурные мероприятия в память о жертвах Волынской резни.
  • Участники марша несут плакаты: "Не забудем Волынь" и "Мы требуем правды".
  • Глава подкарпатского отделения организации "Всепольская молодежь" Михал Урбаник заявил, что действия Зеленского являются пощечиной всему польскому народу.
ПШЕМЫСЛЬ (Польша), 12 июл – РИА Новости. Марш памяти жертв Волынской резни проходит в польском Пшемысле вблизи границы с Украиной, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу и воскресенье по всей Польше проходят траурные мероприятия годовщины Волынской резни - массового убийства поляков украинскими националистами во время Второй мировой войны. В Пшемысле траурные мероприятия начались в воскресенье вечером в местном католической костеле с богослужения об упокоении душ жертв Волынской резни.
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От костела колонна марша направилась на военное кладбище, где установлен памятник в память о жертвах украинских националистов. Участники несут плакаты: "Не забудем Волынь" и "Мы требуем правды".
Выступая перед собравшимися, глава подкарпатского отделения организации "Всепольская молодежь" Михал Урбаник заявил, что Владимир Зеленский, чествуя нацистских преступников, дал пощечину всему польскому народу.
"Мы идем маршем, свидетельствующим о том, что мы существуем, что мы ждем извинений и эксгумаций. А что мы получаем? Зеленский присваивает воинской части имя героев УПА* (запрещенная в РФ экстремистская организация). Это пощечина всему польскому народу", - сказал он.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ организации).
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень – Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
 
В миреПольшаРоссияВаршаваВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВолынская резня
 
 
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