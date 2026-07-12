В Пшемысле проходит марш памяти жертв Волынской резни

Краткий пересказ от РИА ИИ В Пшемысле проходят траурные мероприятия в память о жертвах Волынской резни.

Участники марша несут плакаты: "Не забудем Волынь" и "Мы требуем правды".

Глава подкарпатского отделения организации "Всепольская молодежь" Михал Урбаник заявил, что действия Зеленского являются пощечиной всему польскому народу.

ПШЕМЫСЛЬ (Польша), 12 июл – РИА Новости. Марш памяти жертв Волынской резни проходит в польском Пшемысле вблизи границы с Украиной, передает корреспондент РИА Новости.

В субботу и воскресенье по всей Польше проходят траурные мероприятия годовщины Волынской резни - массового убийства поляков украинскими националистами во время Второй мировой войны. В Пшемысле траурные мероприятия начались в воскресенье вечером в местном католической костеле с богослужения об упокоении душ жертв Волынской резни.

От костела колонна марша направилась на военное кладбище, где установлен памятник в память о жертвах украинских националистов. Участники несут плакаты: "Не забудем Волынь" и "Мы требуем правды".

Выступая перед собравшимися, глава подкарпатского отделения организации "Всепольская молодежь" Михал Урбаник заявил, что Владимир Зеленский , чествуя нацистских преступников, дал пощечину всему польскому народу.

"Мы идем маршем, свидетельствующим о том, что мы существуем, что мы ждем извинений и эксгумаций. А что мы получаем? Зеленский присваивает воинской части имя героев УПА* (запрещенная в РФ экстремистская организация). Это пощечина всему польскому народу", - сказал он.

Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ организации).

В 2026 году конфликт вышел на новый уровень – Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.