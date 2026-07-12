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СМИ: Грэм* обсуждал с конгрессменом новый законопроект против России - РИА Новости, 12.07.2026
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12:40 12.07.2026
СМИ: Грэм* обсуждал с конгрессменом новый законопроект против России

FT: Грэм хотел представить проект о санкциях против России после поездки в Киев

© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканский сенатор Линдси Грэм* в Киеве
Американский сенатор Линдси Грэм* в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американский сенатор Линдси Грэм* в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конгрессмен США Майкл Маккол заявил, что обсуждал с сенатором Линдси Грэмом* новый законопроект о санкциях в отношении России.
  • Сенатор Линдси Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни.
  • Незадолго до смерти Линдси Грэм* вернулся из поездки на Украину, где встретился с Владимиром Зеленским.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Конгрессмен США Майкл Маккол заявил после смерти скандально известного русофобской позицией сенатора Линдси Грэма*, что обсуждал с ним новый законопроект о санкциях в отношении России, который они собирались представить по возвращении в США из Киева, сообщает газета Financial Times.
Ранее в воскресенье офис сенатора сообщил, что Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. По данным телеканала NBC, в ночь с субботы на воскресенье (по местному времени) экстренные службы отреагировали на вызов в связи с сердечным приступом в его доме.
Как пишет Financial Times, Грэм* незадолго до смерти вернулся из поездки на Украину, где в пятницу встретился с Владимиром Зеленским.
"Конгрессмен Майкл Маккол от Техаса в субботу заявил FT в отеле Hilton, где останавливались они с Грэмом*, что они двое обсудили новый законопроект о санкциях против России, который они представят по возвращении в Вашингтон", - сообщает издание.
Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Грэм* был известен как один из главных "ястребов" Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против России. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. При этом законодатель последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
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