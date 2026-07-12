Краткий пересказ от РИА ИИ Конгрессмен США Майкл Маккол заявил, что обсуждал с сенатором Линдси Грэмом* новый законопроект о санкциях в отношении России.

Сенатор Линдси Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни.

Незадолго до смерти Линдси Грэм* вернулся из поездки на Украину, где встретился с Владимиром Зеленским.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Конгрессмен США Майкл Маккол заявил после смерти скандально известного русофобской позицией сенатора Линдси Грэма*, что обсуждал с ним новый законопроект о санкциях в отношении России, который они собирались представить по возвращении в США из Киева, сообщает газета Конгрессмен США Майкл Маккол заявил после смерти скандально известного русофобской позицией сенатора Линдси Грэма*, что обсуждал с ним новый законопроект о санкциях в отношении России, который они собирались представить по возвращении в США из Киева, сообщает газета Financial Times

Ранее в воскресенье офис сенатора сообщил, что Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. По данным телеканала NBC , в ночь с субботы на воскресенье (по местному времени) экстренные службы отреагировали на вызов в связи с сердечным приступом в его доме.

Как пишет Financial Times, Грэм* незадолго до смерти вернулся из поездки на Украину , где в пятницу встретился с Владимиром Зеленским.

"Конгрессмен Майкл Маккол от Техаса в субботу заявил FT в отеле Hilton, где останавливались они с Грэмом*, что они двое обсудили новый законопроект о санкциях против России, который они представят по возвращении в Вашингтон", - сообщает издание.

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Грэм* был известен как один из главных "ястребов" Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против России. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. При этом законодатель последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.