Прием документов для участия в выборах от самовыдвиженцев завершился

Краткий пересказ от РИА ИИ Прием документов для участия в выборах депутатов Госдумы от самовыдвиженцев завершился, всего выдвинуто 80 кандидатов-самовыдвиженцев.

В федеральных выборах примут участие точно не более 11 политических партий.

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Прием документов для участия в выборах депутатов Госдумы от самовыдвиженцев завершился, всего в порядке самовыдвижения по одномандатным округам выдвинуто 80 кандидатов, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.

"У нас 80 одномандатников-самовыдвиженцев. Прием документов от самовыдвиженцев завершился, более не будет", - сказал Булаев в ходе заседания ЦИК РФ в воскресенье.

Зампредседателя комиссии также отметил, что в федеральных выборах примут участие точно не более 11 политических партий, срок предоставления в ЦИК документов для заверения списков кандидатов заканчивается в воскресенье.

Все парламентские партии - " Единая Россия ", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия", а также шесть непарламентских - Партия пенсионеров, Партия прямой демократии, "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина" и "Зеленые" - уже сдали в ЦИК документы для заверения списков кандидатов. Центризбирком заверил списки ЛДПР, КПРФ, "Единой России", "Новых людей", "Яблока" и Партии пенсионеров.