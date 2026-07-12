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Прием документов для участия в выборах от самовыдвиженцев завершился - РИА Новости, 12.07.2026
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16:11 12.07.2026 (обновлено: 16:40 12.07.2026)
Прием документов для участия в выборах от самовыдвиженцев завершился

Прием документов для участия в выборах в Госдуму от самовыдвиженцев завершился

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБюллетени
Бюллетени - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прием документов для участия в выборах депутатов Госдумы от самовыдвиженцев завершился, всего выдвинуто 80 кандидатов-самовыдвиженцев.
  • В федеральных выборах примут участие точно не более 11 политических партий.
  • Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Прием документов для участия в выборах депутатов Госдумы от самовыдвиженцев завершился, всего в порядке самовыдвижения по одномандатным округам выдвинуто 80 кандидатов, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.
"У нас 80 одномандатников-самовыдвиженцев. Прием документов от самовыдвиженцев завершился, более не будет", - сказал Булаев в ходе заседания ЦИК РФ в воскресенье.
Зампредседателя комиссии также отметил, что в федеральных выборах примут участие точно не более 11 политических партий, срок предоставления в ЦИК документов для заверения списков кандидатов заканчивается в воскресенье.
Все парламентские партии - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия", а также шесть непарламентских - Партия пенсионеров, Партия прямой демократии, "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина" и "Зеленые" - уже сдали в ЦИК документы для заверения списков кандидатов. Центризбирком заверил списки ЛДПР, КПРФ, "Единой России", "Новых людей", "Яблока" и Партии пенсионеров.
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