Российские пловцы завоевали десять медалей в последний день юниорского ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские спортсмены завоевали 10 наград в последний соревновательный день юниорского чемпионата Европы по плаванию.

Чемпионами стали Михаил Щербаков на дистанции 100 м на спине, Софья Ануфриева на 100 м брассом и Григорий Вековищев на 400 м вольным стилем.

Сборная России установила рекорд чемпионата в эстафете 4 по 100 м комплексным плаванием.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские спортсмены стали обладателями 10 наград в последний соревновательный день юниорского чемпионата Европы по плаванию, который прошел в Мюнхене.

На дистанции 200 м комплексным плаванием серебро завоевала Виктория Таранникова (2.14,10), бронзу - Анна Рзаева (2.14,44). В плавании на 100 м на спине чемпионом стал Михаил Щербаков (53,99), на стометровке вольным стилем серебро завоевал Егор Прошин (48,49).

Софья Ануфриева (1.08,10) одержала победу на 100 м брассом. Ксения Мишарина (4.05,54) с рекордом турнира стала лучшей на 400 м вольным стилем, серебро у Софьи Дьяковой (4.06,86). На аналогичной дистанции у мужчин победил Григорий Вековищев (3.44,58).

Сборная России в составе Варвары Филипповой, Ануфриевой, Серафимы Фокиной и Киры Манохиной (4.01,83) с рекордом чемпионата выиграла эстафету 4 по 100 м комплексным плаванием, Щербаков, Алексей Грабко, Егор Баранов и Прошин (3.36,01) стали вторыми на этой же дистанции.