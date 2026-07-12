Российские пловцы завоевали десять медалей в последний день юниорского ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские спортсмены завоевали 10 наград в последний соревновательный день юниорского чемпионата Европы по плаванию.
- Чемпионами стали Михаил Щербаков на дистанции 100 м на спине, Софья Ануфриева на 100 м брассом и Григорий Вековищев на 400 м вольным стилем.
- Сборная России установила рекорд чемпионата в эстафете 4 по 100 м комплексным плаванием.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские спортсмены стали обладателями 10 наград в последний соревновательный день юниорского чемпионата Европы по плаванию, который прошел в Мюнхене.
На дистанции 200 м комплексным плаванием серебро завоевала Виктория Таранникова (2.14,10), бронзу - Анна Рзаева (2.14,44). В плавании на 100 м на спине чемпионом стал Михаил Щербаков (53,99), на стометровке вольным стилем серебро завоевал Егор Прошин (48,49).
Софья Ануфриева (1.08,10) одержала победу на 100 м брассом. Ксения Мишарина (4.05,54) с рекордом турнира стала лучшей на 400 м вольным стилем, серебро у Софьи Дьяковой (4.06,86). На аналогичной дистанции у мужчин победил Григорий Вековищев (3.44,58).
Сборная России в составе Варвары Филипповой, Ануфриевой, Серафимы Фокиной и Киры Манохиной (4.01,83) с рекордом чемпионата выиграла эстафету 4 по 100 м комплексным плаванием, Щербаков, Алексей Грабко, Егор Баранов и Прошин (3.36,01) стали вторыми на этой же дистанции.
Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) для участия юниоров в соревнованиях с флагом и гимном. В начале мая European Aquatics объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии произойдет не раньше 1 сентября 2026 года.