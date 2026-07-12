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В Самарской области отменили план "Ковер" - РИА Новости, 12.07.2026
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22:15 12.07.2026
В Самарской области отменили план "Ковер"

Губернатор Федорищев: в Самарской области отменили план "Ковер" и ограничения

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкАэропорт "Курумоч" в Самаре
Аэропорт Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Аэропорт "Курумоч" в Самаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Самарской области отменен план «Ковер».
  • Воздушное пространство в районе аэропорта «Курумоч» открыто на всех высотах.
САРАТОВ, 12 июл - РИА Новости. План "Ковер" отменен в Самарской области, воздушное пространство в районе аэропорта открыто, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
«

"С 21.42 (20.42 мск – ред.) воздушное пространство открыто на всех высотах в районе аэропорта "Курумоч". План "Ковер" снят", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".

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В Самарской области ввели план "Ковер"
12 мая, 07:54
 
БезопасностьСамарская областьВячеслав ФедорищевКурумоч (аэропорт)
 
 
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