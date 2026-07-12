В Самарской области отменили план "Ковер"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Самарской области отменен план «Ковер».
- Воздушное пространство в районе аэропорта «Курумоч» открыто на всех высотах.
САРАТОВ, 12 июл - РИА Новости. План "Ковер" отменен в Самарской области, воздушное пространство в районе аэропорта открыто, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
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"С 21.42 (20.42 мск – ред.) воздушное пространство открыто на всех высотах в районе аэропорта "Курумоч". План "Ковер" снят", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".
В Самарской области ввели план "Ковер"
12 мая, 07:54