Пришла весть, что крупнейшая грузовая компания Латвии уволит почти 30% своих сотрудников.

Прибалтийские аналитики с азартом бросились за подробностями: наверняка сокращение живой рабочей силы связано с повальной роботизацией и внедрением передового западного ИИ, а освободившиеся работники теперь смогут заняться свободными искусствами или гендерными исследованиями, пока русские машинисты в армяках продолжают топить свои паровозы берестой.

Однако выяснилось, что эти увольнения — только начало, потому что налицо "резкое ухудшение ситуации на рынке железнодорожных грузоперевозок" на фоне разрыва экономических связей с Россией и антироссийских санкций.

Погодите, но это же невозможно: всякий знает, что кружевные трусы и марширующие эсэсовцы — гарантия процветания в противовес загниванию в орбите России, когда советские имперцы силком создали в регионе мощнейшую индустриальную базу и превратили его фактически в экономическую витрину СССР.

Может, это какая-то временная флуктуация, или в прибалтийские квантовые компьютеры забрался вирус?

Увы: по официальным данным, только за первый квартал этого года в Латвии объем грузоперевозок упал на 18%, а доходы бюджета Латвии от грузового транзита уменьшились с 14 до трех процентов. Из-за отказа от кооперации с Россией стоимость транзитного движения через Латвию значительно возросла, и теперь это может привести к сокращению объемов грузоперевозок примерно на 40% по сравнению с ранее ожидаемыми показателями.

Польский мозговой центр OSW по этому поводу сообщил, что "после начала войны на Украине и введения санкций, ограничивающих торговлю с Россией, транспортно‑транзитная модель Латвии рухнула". Даже в латвийском правительстве признались в "необратимом изменении возможности развития транзитного сектора в Балтийском регионе".

А тут еще неблагодарные русские 1 июля прекратили движение через некоторые железнодорожные пункты пропуска на границах с Финляндией, Эстонией и Латвией и подняли вдвое тарифы на оставшийся грузовой транзит в Прибалтику через свою территорию.

Ладно, что вы пристали со своими железными дорогами. Может, в других областях Латвия впереди планеты всей?

Ой, в первые четыре месяца 2026 года транзит через морские порты тоже упал почти на 15%. Национальная латвийская авиакомпания AirBaltic получила от рейтингового агентства Fitch красную карточку и негативный рейтинг: по данным агентства, наблюдается "деградация финансовой стабильности и острый недостаток ликвидности".

По данным европейских мозговых центров, Латвия, "застрявшая" в стагнации, "неуклонно становится самой бедной страной Прибалтики".

Хорошо, Латвию вычеркиваем. Но другие-то прибалтийские тигры наверняка в полном порядке?

Да что же это такое. По последним отчетам, в Эстонии четвертый год подряд бушует рецессия, конкурентоспособность экономики неуклонно падает, а стоимость жизни стремительно растет.

В Литве, на которую были большие надежды и которую уже громко именовали "новым региональным лидером", по факту самый высокий уровень банкротств компаний, а ожидания населения относительно экономической ситуации в ближайшие 12 месяцев — "самые пессимистичные за несколько лет". Подобно Латвии, с 2022 года Литва теряет из-за прекращения перевозок из и в Россию около 100 миллионов евро дохода в год, и это чисто транзит — без косвенных эффектов.

Как передает Bloomberg, "страны Балтии серьезно пострадали из-за санкций ЕС против России" (которые они неистово поддерживали), и теперь медный таз является там самым популярным бытовым предметом.

Например, после торжественного выхода Прибалтики из энергетического кольца с Россией и Белоруссией (БРЭЛЛ), среднегодовая стоимость электроэнергии для домохозяйств в Прибалтике стала ровно в два раза больше. Прекращение торговых связей с Россией и отказ от ее энергоресурсов в сочетании с резким увеличением расходов на оборону в рамках НАТО и помощь Украине затягивают на тонкой шее балтийских мосек тугую петлю.

Но при этом ненависть прибалтов к России только усиливается. Для примера: если посмотреть только на этот год, с его начала антироссийская риторика присутствует практически во всех (!) выступлениях и заявлениях высших должностных лиц Литвы, Латвии и Эстонии по любым вопросам.

Премьер Латвии Силиня визжит, что "нам нужно изолировать Россию и по-прежнему применять к ней санкции". Глава МИД Эстонии Цахкна заявил, что "никто не воспринимает всерьез идею скорого мира, и даже если формально мир наступит, никто не перестанет считать Россию агрессивной страной". Его коллега из Литвы Будрис и вовсе осмелел: "У НАТО есть средства, чтобы при необходимости сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы".

Параллельно с этим в Прибалтике взят курс на "полное исключение русского языка из публичного пространства", ведутся разговоры о массовой депортации "нелояльных" русскоязычных, и одновременно с этим Латвия, Литва и Эстония попросили Трампа разместить на их территории ядерное оружие, чтобы России было очень страшно.

Как и предсказывалось, русофобия стоит очень дорого и обходится обезумевшим болонкам в постепенное уничтожение своих стран. Это цивилизационный выбор, который мы должны уважать и всячески поддерживать.