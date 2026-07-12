Ле Пен может вести кампанию даже при отклонении апелляции, заявил Барделла

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"Марин Ле Пен подала кассационную жалобу. Она пользуется презумпцией невиновности. Этот основополагающий принцип правового государства должен соблюдаться. Мы проконсультировались с нашими адвокатами: даже в случае отклонения кассационной жалобы крайне маловероятно, что ей будет запрещено вести предвыборную кампанию до самого дня выборов", - сказал Барделла в интервью газете Figaro.