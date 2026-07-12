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Ле Пен может вести кампанию даже при отклонении апелляции, заявил Барделла - РИА Новости, 12.07.2026
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23:52 12.07.2026
Ле Пен может вести кампанию даже при отклонении апелляции, заявил Барделла

Барделла: Ле Пен сможет вести кампанию до выборов даже при отклонении апелляции

© AP Photo / Jacques BrinonМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Jacques Brinon
Марин Ле Пен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жордан Барделла заявил, что Марин Ле Пен сможет вести предвыборную кампанию вплоть до дня президентских выборов во Франции, даже если Кассационный суд отклонит ее жалобу на приговор.
  • Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года, проведение второго тура при необходимости назначено на 2 мая.
  • Марин Ле Пен оспорит приговор в Кассационном суде и будет баллотироваться на выборах, несмотря на приговор по делу о растрате средств Европарламента.
ПАРИЖ, 12 июл – РИА Новости. Лагерь лидера парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен рассчитывает, что она сможет вести кампанию вплоть до дня президентских выборов, даже если Кассационный суд отклонит ее жалобу на приговор, заявил лидер партии "Нацобъединение" Жордан Барделла.
Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года, проведение второго тура при необходимости назначено на 2 мая.
«

"Марин Ле Пен подала кассационную жалобу. Она пользуется презумпцией невиновности. Этот основополагающий принцип правового государства должен соблюдаться. Мы проконсультировались с нашими адвокатами: даже в случае отклонения кассационной жалобы крайне маловероятно, что ей будет запрещено вести предвыборную кампанию до самого дня выборов", - сказал Барделла в интервью газете Figaro.

Ле Пен получила возможность участвовать в выборах после смягчения ей приговора по делу о растрате средств Европарламента. Вместе с этим она все равно должна отбыть один год с электронным браслетом. Как заявляла политик, она не будет вести предвыборную кампанию с браслетом. В итоге она заявила, что будет баллотироваться и оспорит приговор в Кассационном суде. Прокуратура подтвердила, что не будет надевать на Ле Пен браслет до вынесения решения Кассационного суда.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Ле Пен рассказала, под каким лозунгом начнет президентскую кампанию
11 июля, 23:21
 
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