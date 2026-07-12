В свердловском Ирбите более 20 человек эвакуировали после паводка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Более 20 человек эвакуированы из зоны подтопления после паводка из-за сильных дождей в Ирбите, в пунктах временного размещения находятся 30 человек, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.