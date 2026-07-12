Рейтинг@Mail.ru
В свердловском Ирбите более 20 человек эвакуировали после паводка - РИА Новости, 12.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 12.07.2026
В свердловском Ирбите более 20 человек эвакуировали после паводка

В свердловском Ирбите более 20 человек эвакуировали после паводка из-за дождей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ирбите из-за паводка подтоплены 156 приусадебных участков, дороги на 18 участках и 5 перекрестках, а также подъездные пути и мост по улице Орджоникидзе.
  • Из зоны подтопления эвакуировано 22 человека, в пунктах временного размещения находятся 30 человек.
  • На территории свердловского региона затоплены 23 жилых дома, 648 приусадебных участков, девять низководных мостов, один участок автомобильной дороги, ограничено автотранспортное сообщение с 20 населенными пунктами.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Более 20 человек эвакуированы из зоны подтопления после паводка из-за сильных дождей в Ирбите, в пунктах временного размещения находятся 30 человек, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Ирбите подтоплены 156 приусадебных участков, дороги на 18 участках и 5 перекрестках, а также подъездные пути и мост по улице Орджоникидзе. Из зоны подтопления эвакуировано 22 человека, в ПВР размещены 30 человек" - говорится в сообщении.
В департаменте уточнили, что на дежурстве находится круглосуточный пост с плавсредствами. В десяти населенных пунктах Ирбитского муниципального округа подтоплено 55 участков.
По последним данным МЧС, всего на территории свердловского региона в результате паводка из-за сильных дождей затоплены 23 жилых дома, 648 приусадебных участков, девять низководных мостов, один участок автомобильной дороги, ограничено автотранспортное сообщение с 20 населенными пунктами.
Весенний паводок. Архив - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Половодье на реке: причины, виды и отличия от паводка
17 апреля, 19:43
 
ПроисшествияИрбитСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала