Минобороны назвало цель ударов по парому, сухогрузу и сейнеру

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Удары по украинским парому, сухогрузу и сейнеру были нанесены в целях снижения возможностей по транспортировке военной техники ВСУ в Черноморской зоне, сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны России опубликовало кадры поражения в ходе ночных ударов в порту "Черноморск" парома, сухогруза и сейнера, доставлявших грузы для ВСУ. В ведомстве отметили, что удары БПЛА "Герань-4 Сикер" были нанесены в целях снижения возможностей по транспортировке вооружения и военной техники в Черноморской операционной зоне.