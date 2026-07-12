Минобороны назвало цель ударов по парому, сухогрузу и сейнеру

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповые удары по используемым ВСУ объектам портовой инфраструктуры Украины.
- Удары были нанесены в целях снижения возможностей по транспортировке вооружения и военной техники ВСУ в Черноморской операционной зоне.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Удары по украинским парому, сухогрузу и сейнеру были нанесены в целях снижения возможностей по транспортировке военной техники ВСУ в Черноморской зоне, сообщили в Минобороны РФ.
Минобороны России опубликовало кадры поражения в ходе ночных ударов в порту "Черноморск" парома, сухогруза и сейнера, доставлявших грузы для ВСУ. В ведомстве отметили, что удары БПЛА "Герань-4 Сикер" были нанесены в целях снижения возможностей по транспортировке вооружения и военной техники в Черноморской операционной зоне.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18