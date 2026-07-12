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Минобороны назвало цель ударов по парому, сухогрузу и сейнеру - РИА Новости, 12.07.2026
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13:11 12.07.2026 (обновлено: 13:23 12.07.2026)
Минобороны назвало цель ударов по парому, сухогрузу и сейнеру

Удары по парому и сухогрузу нанесли, чтобы помешать ВСУ транспортировать технику

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповые удары по используемым ВСУ объектам портовой инфраструктуры Украины.
  • Удары были нанесены в целях снижения возможностей по транспортировке вооружения и военной техники ВСУ в Черноморской операционной зоне.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Удары по украинским парому, сухогрузу и сейнеру были нанесены в целях снижения возможностей по транспортировке военной техники ВСУ в Черноморской зоне, сообщили в Минобороны РФ.
В ночь на воскресенье Вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары по используемым ВСУ объектам портовой инфраструктуры Украины.
Минобороны России опубликовало кадры поражения в ходе ночных ударов в порту "Черноморск" парома, сухогруза и сейнера, доставлявших грузы для ВСУ. В ведомстве отметили, что удары БПЛА "Герань-4 Сикер" были нанесены в целях снижения возможностей по транспортировке вооружения и военной техники в Черноморской операционной зоне.
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