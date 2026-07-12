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В Харьковской области неизвестные украли с пьедестала танк Т-70 - РИА Новости, 13.07.2026
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22:42 12.07.2026 (обновлено: 00:21 13.07.2026)
В Харьковской области неизвестные украли с пьедестала танк Т-70

В Харьковской области украли танк Т-70 с братской могилы ветеранам ВОВ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Оскол Изюмского района Харьковской области неизвестные украли памятник танку Т-70, установленный на братской могиле ветеранов Великой Отечественной войны.
  • Кража произошла во время комендантского часа в ночь на 11 июля, при этом были уничтожены не менее 12 надгробий.
  • По факту происшествия было открыто уголовное производство по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Украины.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Неизвестные украли танк Т-70, установленный на братской могиле ветеранам Великой Отечественной войны в селе Оскол Изюмского района Харьковской области, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на комментарий начальника сельской военной администрации Геннадия Загоруйко.
"В селе Оскол Изюмского района… неизвестные вывезли с центрального кладбища памятник воинам Второй мировой войны - танк Т-70. Он был установлен на братской могиле экипажа, погибшего при освобождении села", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
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По словам Загоруйко, украденный танк был подбит при освобождении села. Кража произошла во время комендантского часа в ночь на 11 июля. Как сообщила "Общественному" местная жительница, во время вывоза памятника были уничтожены не менее 12 надгробий.
По ее словам, жители села обратились к местным властям, когда заметили исчезновение памятника. На место происшествия приехали представитель сельского совета и двое полицейских, составивших протокол.
Как сообщает телеканал, по факту происшествия было открыто уголовное производство по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего), максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
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