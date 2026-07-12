В Харьковской области неизвестные украли с пьедестала танк Т-70

Краткий пересказ от РИА ИИ В селе Оскол Изюмского района Харьковской области неизвестные украли памятник танку Т-70, установленный на братской могиле ветеранов Великой Отечественной войны.

Кража произошла во время комендантского часа в ночь на 11 июля, при этом были уничтожены не менее 12 надгробий.

По факту происшествия было открыто уголовное производство по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Украины.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Неизвестные украли танк Т-70, установленный на братской могиле ветеранам Великой Отечественной войны в селе Оскол Изюмского района Харьковской области, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на комментарий начальника сельской военной администрации Геннадия Загоруйко.

"В селе Оскол Изюмского района… неизвестные вывезли с центрального кладбища памятник воинам Второй мировой войны - танк Т-70. Он был установлен на братской могиле экипажа, погибшего при освобождении села", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.

По словам Загоруйко, украденный танк был подбит при освобождении села. Кража произошла во время комендантского часа в ночь на 11 июля. Как сообщила "Общественному" местная жительница, во время вывоза памятника были уничтожены не менее 12 надгробий.

По ее словам, жители села обратились к местным властям, когда заметили исчезновение памятника. На место происшествия приехали представитель сельского совета и двое полицейских, составивших протокол.