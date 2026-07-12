В Совфеде рассказали о трехдневной рабочей неделе в 2026 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В 2026 году последняя рабочая неделя перед новогодними выходными будет с 28 по 30 декабря.
- Новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Трехдневная рабочая неделя в 2026 году ждет россиян с 28 по 30 декабря, после чего с 31 декабря по 10 января включительно пройдут новогодние выходные, рассказал РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов.
"Последняя рабочая неделя в 2026 году продлится с 28 по 30 декабря. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых начнется 31 декабря 2026 года, который приходится на четверг", - сказал Гибатдинов.
Сенатор отметил, что 31 декабря будет нерабочим благодаря переносу выходного с 4 января.
"Это позволит гражданам встретить Новый год без необходимости выходить на работу в последний день декабря. Продлятся новогодние праздники до 10 января 2027 года включительно", - добавил парламентарий.
Производственный календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
1 июля 2025, 11:38