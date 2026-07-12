Новогодняя иллюминация на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Новогодняя иллюминация на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге

В Совфеде рассказали о трехдневной рабочей неделе в 2026 году

Краткий пересказ от РИА ИИ В 2026 году последняя рабочая неделя перед новогодними выходными будет с 28 по 30 декабря.

Новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Трехдневная рабочая неделя в 2026 году ждет россиян с 28 по 30 декабря, после чего с 31 декабря по 10 января включительно пройдут новогодние выходные, рассказал РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов.

"Последняя рабочая неделя в 2026 году продлится с 28 по 30 декабря. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых начнется 31 декабря 2026 года, который приходится на четверг", - сказал Гибатдинов

Сенатор отметил, что 31 декабря будет нерабочим благодаря переносу выходного с 4 января.