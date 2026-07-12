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В Совфеде рассказали о трехдневной рабочей неделе в 2026 году - РИА Новости, 12.07.2026
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03:57 12.07.2026
В Совфеде рассказали о трехдневной рабочей неделе в 2026 году

Россиян перед Новым годом ждет трехдневная рабочая неделя

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНовогодняя иллюминация на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Новогодняя иллюминация на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Новогодняя иллюминация на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2026 году последняя рабочая неделя перед новогодними выходными будет с 28 по 30 декабря.
  • Новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Трехдневная рабочая неделя в 2026 году ждет россиян с 28 по 30 декабря, после чего с 31 декабря по 10 января включительно пройдут новогодние выходные, рассказал РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов.
"Последняя рабочая неделя в 2026 году продлится с 28 по 30 декабря. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых начнется 31 декабря 2026 года, который приходится на четверг", - сказал Гибатдинов.
Сенатор отметил, что 31 декабря будет нерабочим благодаря переносу выходного с 4 января.
"Это позволит гражданам встретить Новый год без необходимости выходить на работу в последний день декабря. Продлятся новогодние праздники до 10 января 2027 года включительно", - добавил парламентарий.
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ОбществоАйрат Гибатдинов
 
 
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