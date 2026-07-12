США заявили, что готовы обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что американские силы готовы обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе.
- Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что американские силы готовы обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе после объявления Ираном о его закрытии.
"Ормузский пролив открыт для всех судов, стремящихся законным образом пройти по этому международному водному пути. Силы США находятся в состоянии готовности, чтобы обеспечить свободу судоходства, несмотря на необоснованную агрессию, запугивания, угрозы и произвольные заявления со стороны Ирана. Иран не контролирует этот пролив. Движение (через пролив - ред.) продолжается", - сообщило командование на своей странице в соцсети X.
В воскресенье Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Произошло это на фоне очередной волны обменов ударами между США и Ираном.