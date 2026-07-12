Рейтинг@Mail.ru
США заявили, что готовы обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе - РИА Новости, 12.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 12.07.2026 (обновлено: 15:39 12.07.2026)
США заявили, что готовы обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе

США заявили, что обеспечат свободу судоходства в Ормузе вопреки заявлению Ирана

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что американские силы готовы обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе.
  • Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что американские силы готовы обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе после объявления Ираном о его закрытии.
"Ормузский пролив открыт для всех судов, стремящихся законным образом пройти по этому международному водному пути. Силы США находятся в состоянии готовности, чтобы обеспечить свободу судоходства, несмотря на необоснованную агрессию, запугивания, угрозы и произвольные заявления со стороны Ирана. Иран не контролирует этот пролив. Движение (через пролив - ред.) продолжается", - сообщило командование на своей странице в соцсети X.
В воскресенье Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Произошло это на фоне очередной волны обменов ударами между США и Ираном.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
Южный маршрут Ормузского пролива остается доступным, заявили в Британии
Вчера, 14:13
 
В миреСШАОрмузский проливИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала