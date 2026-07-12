США заявили, что готовы обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что американские силы готовы обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе после объявления Ираном о его закрытии.

В воскресенье Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Произошло это на фоне очередной волны обменов ударами между США и Ираном.