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В Ормузском проливе спасли экипаж атакованного контейнеровоза - РИА Новости, 12.07.2026
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09:16 12.07.2026 (обновлено: 10:33 12.07.2026)
В Ормузском проливе спасли экипаж атакованного контейнеровоза

Местные власти спасли экипаж атакованного в Ормузском проливе контейнеровоза

© AP Photo / Asghar BesharatiТанкер в Ормузском проливе
Танкер в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Asghar Besharati
Танкер в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экипаж контейнеровоза GFS Galaxy, атакованного в Ормузском проливе, покинул судно на спасательной лодке и был спасен местными властями.
  • Член экипажа контейнеровоза пропал без вести после атаки.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Экипаж атакованного в Ормузском проливе контейнеровоза, покинувший судно на спасательной лодке, был спасен местными властями, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
В воскресенье Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что член экипажа контейнеровоза под флагом Кипра GFS Galaxy пропал без вести после атаки в Ормузском проливе. UKMTO заявило, что судно получило серьезные повреждения на корме в девяти морских милях (около 16 километров) к востоку от Омана, а его экипаж покинул судно и погрузился на спасательную лодку.
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"Экипаж был спасен местными властями. Власти продолжают расследование", - говорится в сообщении на сайте организации.
Позднее МИД Индии сообщил, что на борту GFS Galaxy находились 11 индийских граждан, десять из них были спасены, один пропал без вести. Ведомство осудило атаку на судно, добавив, что посольство Индии в Омане следит за ситуацией и сотрудничает с властями страны в рамках поисково-спасательной операции.
По информации иранского телеканала Press TV, опубликованной ранее, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о принуждении судна к остановке в Ормузском проливе после нескольких предупреждений. Судно остановилось после нанесения по нему удара.
КСИР Ирана в ночь на воскресенье объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.
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