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Экипаж атакованного в Ормузском проливе контейнеровоза покинул судно - РИА Новости, 12.07.2026
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05:16 12.07.2026
Экипаж атакованного в Ормузском проливе контейнеровоза покинул судно

Экипаж атакованного в Ормузском проливе контейнеровоза GFS Galaxy покинул судно

© AP Photo / ISNA/Amirhosein KhorgooiНефтяные танкеры в Ормузском проливе
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / ISNA/Amirhosein Khorgooi
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экипаж атакованного в Ормузском проливе контейнеровоза покинул судно и погрузился на спасательную лодку.
  • По заявлению КСИР Ирана, судно было принуждено к остановке в Ормузском проливе после нескольких предупреждений.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Экипаж атакованного в Ормузском проливе контейнеровоза покинул судно и погрузился на спасательную лодку, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
По информации телеканала Press TV, опубликованной ранее, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о принуждении судна к остановке в Ормузском проливе после нескольких предупреждений.
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"UKMTO было проинформировано военными властями … что экипаж покинул судно и в настоящее время погружен на спасательную лодку", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте UKMTO.
Ранее КСИР Ирана объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Там добавили, что ни одному судну не будет разрешено пройти.
По информации центрального командования ВС США, атаке в Ормузском проливе подвергся контейнеровоз под флагом Кипра GFS Galaxy.
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