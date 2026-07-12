Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экипаж атакованного в Ормузском проливе контейнеровоза покинул судно и погрузился на спасательную лодку.
- По заявлению КСИР Ирана, судно было принуждено к остановке в Ормузском проливе после нескольких предупреждений.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Экипаж атакованного в Ормузском проливе контейнеровоза покинул судно и погрузился на спасательную лодку, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
По информации телеканала Press TV, опубликованной ранее, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о принуждении судна к остановке в Ормузском проливе после нескольких предупреждений.
КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива
Вчера, 01:32
"UKMTO было проинформировано военными властями … что экипаж покинул судно и в настоящее время погружен на спасательную лодку", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте UKMTO.
Ранее КСИР Ирана объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Там добавили, что ни одному судну не будет разрешено пройти.
По информации центрального командования ВС США, атаке в Ормузском проливе подвергся контейнеровоз под флагом Кипра GFS Galaxy.