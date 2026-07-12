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Член экипажа судна в Ормузском проливе пропал без вести после атаки - РИА Новости, 12.07.2026
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03:39 12.07.2026
Член экипажа судна в Ормузском проливе пропал без вести после атаки

В Ормузском проливе после атаки пропал член экипажа контейнеровоза GFS Galaxy

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член экипажа контейнеровоза GFS Galaxy пропал без вести после атаки в Ормузском проливе.
  • Контейнеровоз получил серьезные повреждения и не может продолжать путь из-за пожара в машинном отделении.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Член экипажа контейнеровоза под флагом Кипра GFS Galaxy пропал без вести после атаки в Ормузском проливе, утверждает центральное командование ВС США (CENTCOM).
Ранее телеканал Press TV сообщал, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о принуждении судна к остановке в Ормузском проливе после нескольких предупреждений. Там отметили, что судно удалось остановить после нанесения по нему удара.
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"Член экипажа... пропал без вести, и судно не может продолжать путь из-за пожара и серьезных повреждений в машинном отделении", - говорится в сообщении командования в соцсети Х.
В свою очередь, Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило, что контейнеровоз получил серьезные повреждения на корме в 9 морских милях (около 16 километров - ред.) к востоку от Омана, на борту возник пожар.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Там добавили, что ни одному судну не будет разрешено пройти.
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В миреОрмузский проливИранКипрВооруженные силы США
 
 
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