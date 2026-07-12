Член экипажа судна в Ормузском проливе пропал без вести после атаки

Краткий пересказ от РИА ИИ Член экипажа контейнеровоза GFS Galaxy пропал без вести после атаки в Ормузском проливе.

Контейнеровоз получил серьезные повреждения и не может продолжать путь из-за пожара в машинном отделении.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Член экипажа контейнеровоза под флагом Кипра GFS Galaxy пропал без вести после атаки в Ормузском проливе, утверждает центральное командование ВС США (CENTCOM).

Ранее телеканал Press TV сообщал, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о принуждении судна к остановке в Ормузском проливе после нескольких предупреждений. Там отметили, что судно удалось остановить после нанесения по нему удара.

"Член экипажа... пропал без вести, и судно не может продолжать путь из-за пожара и серьезных повреждений в машинном отделении", - говорится в сообщении командования в соцсети Х

В свою очередь, Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило, что контейнеровоз получил серьезные повреждения на корме в 9 морских милях (около 16 километров - ред.) к востоку от Омана, на борту возник пожар.