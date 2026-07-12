Объекты на севере Омана подверглись атаке БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Объекты в северной провинции Омана Мусандам подверглись атаке беспилотников.
- Оман принимает необходимые меры для урегулирования ситуации и обеспечения безопасности страны и ее жителей.
ДОХА, 12 июл - РИА Новости. Объекты в северной провинции Омана Мусандам, которая имеет выход к Ормузскому проливу, подверглись атаке беспилотников, передает госагентство новостей Омана ONA со ссылкой на источник в силах безопасности.
"Объекты в провинции Мусандам подверглись атаке беспилотников", - говорится в сообщении.
Источник агентства также заявил, что Оман принимает все необходимые меры "для урегулирования ситуации и обеспечения безопасности страны и ее жителей".