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В четырех российских аэропортах отменили временные ограничения - РИА Новости, 12.07.2026
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20:22 12.07.2026 (обновлено: 20:25 12.07.2026)
В четырех российских аэропортах отменили временные ограничения

Росавиация: в 3 московских и ярославском аэропортах сняли ограничения на полеты

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Жуковский
Международный аэропорт Жуковский - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аэропортах Домодедово, Внуково, Жуковский и Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
  • Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово", "Внуково", "Жуковском" и Ярославля, сообщает Росавиация.
«

"Аэропорты "Домодедово", "Внуково", "Жуковский" (Раменское), Ярославль ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍ Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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ЯрославльДомодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ТуношнаРаменский
 
 
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