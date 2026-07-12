В четырех российских аэропортах отменили временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Домодедово, Внуково, Жуковский и Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово", "Внуково", "Жуковском" и Ярославля, сообщает Росавиация.
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"Аэропорты "Домодедово", "Внуково", "Жуковский" (Раменское), Ярославль ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.