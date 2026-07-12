В Домодедово и Жуковском временно ограничили полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация.
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"Аэропорты "Домодедово", "Жуковский" (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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