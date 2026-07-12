В Жуковском отменили временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту «Жуковский» сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Жуковский", сообщила Росавиация.
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"Аэропорт "Жуковский" (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
В Жуковском сняли временные ограничения
18 июня, 16:35