В аэропорту Жуковский сняли ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту "Жуковский" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Жуковский", сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Жуковский" (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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